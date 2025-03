BBB25: Diego revela descontentamento com atitude de Gracyanne

Diego e Vitória conversaram sobre o jogo e expressaram descontentamento com algumas atitudes dentro da casa. Durante a conversa, Vitória revelou que se surpreendeu com a postura de Gracyanne no último Sincerão. “Fiquei chocada com a escolha dela”, disse a sister, demonstrando frustração com a decisão.

O Sincerão da noite passada foi um dos assuntos mais comentados entre os participantes. A dinâmica gerou conflitos e mostrou mudanças nas alianças dentro do jogo. Para Diego, a escolha de Gracyanne deixou claro um posicionamento que ele não esperava.

“Agora eu vejo que ela é muito mais tendenciosa pro outro lado do que pro lado de cá”, declarou Diego sobre Gracyanne. O brother, que antes acreditava em uma possível parceria, agora passou a enxergar a sister com desconfiança.

A conversa entre Diego e Vitória reflete o impacto que o Sincerão teve na casa. Com a reta final se aproximando, as estratégias estão ficando cada vez mais evidentes, e os participantes precisam definir em quem podem confiar.

O jogo está pegando fogo, e as alianças estão mudando a cada semana. As próximas dinâmicas prometem mais reviravoltas e podem alterar completamente o rumo da competição. Vale lembrar que hoje tem resultado de paredão.