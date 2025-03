BBB25: Eva desafia público e banca que voltará do Paredão

O Sincerão da última noite continua rendendo debates na casa do BBB 25. Durante uma conversa, Vinicius e Vitória comentaram sobre a postura de Eva e sua confiança em relação ao paredão. O brother não gostou da forma como ela falou sobre a possibilidade de sair.

“Não, gente, não se fala ‘vamo ver se eu vou sair amanhã’. Ela que continue desafiando o público”, criticou Vinicius. Ele relembrou a eliminação de Pyong Lee, que era considerado um dos favoritos, mas saiu por conta da rejeição do público. “Fica desafiando o povo, vai”, completou.

Vitória também demonstrou incômodo com a atitude de Eva e sua certeza de que permaneceria no jogo. “Ela falando como se fosse certo que a Dani ia sair. Ela tá certa que vai ficar”, comentou. Vinicius reforçou que essa postura pode ser perigosa. “Big Brother já mostrou que não se desafia o poder do público”, alertou.

Mais tarde, Aline e Vitória também falaram sobre o mesmo assunto. “Eva falou ‘vamos ver amanhã’ com muita autoconfiança sobre quem vai ficar”, observou Aline. As sisters acreditam que a confiança excessiva pode se tornar um erro estratégico.

Vitória concordou com a amiga e ainda levantou outra questão sobre os critérios do público. “É um tiro no pé e não me desce que a Renata tenha ido numa votação do público como favorita, teve algum critério, certeza”, opinou. O jogo segue movimentado e as especulações continuam.