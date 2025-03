BBB25: Advogada de Diego Hypólito vai processar Gracyanne Barbosa

A grande eliminada da noite passada no BBB25 foi Gracyanne Barbosa. Mal deixou a casa e já se viu envolvida em novas polêmicas. Segundo informações do jornalista Leo Dias, a musa fitness pode enfrentar um processo judicial. A advogada de Diego Hypolito pretende acioná-la na Justiça por falas feitas dentro do reality.

A polêmica começou quando Diego relatou uma experiência profissional na casa. Ele explicou que, devido aos seus treinos intensos, sua equipe de oito pessoas era responsável pelo uso contínuo de um suplemento alimentar que ele testou. O relato gerou interpretações equivocadas e passou a ser questionado por Gracyanne e outros participantes.

Após o rompimento da amizade entre os dois, Gracyanne começou a criticar Diego. Ela relembrou um episódio do primeiro dia de programa, quando o atleta brincou que “adorava mentir” sobre as dinâmicas do jogo. Além disso, a musa fitness afirmou não se lembrar de comentários negativos sobre outros participantes, apesar das gravações provarem o contrário.

Durante uma ação de patrocinadores no BBB25, Gracyanne fez declarações sobre Diego que podem prejudicá-lo profissionalmente. Apesar de ter dito frases como “sou fã dele” e “eu o amo”, sua postura foi vista como contraditória. Segundo sua equipe, a exposição pode impactar diretamente seus contratos publicitários.

Diante disso, a assessoria do ginasta anunciou que tomará medidas legais. O objetivo é proteger sua imagem e sua relação com marcas parceiras. A situação promete repercutir nos próximos dias, enquanto Diego segue confinado, sem saber da nova polêmica envolvendo seu nome.