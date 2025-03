Kanye West ataca filhos de Jay Z e Beyoncé: "Retardad*s"

Kanye West voltou a causar polêmica com publicações no X. Nesta terça-feira (18), o rapper fez comentários ofensivos sobre os filhos de Jay-Z e Beyoncé. Em sua postagem, ele fez uma suposição absurda sobre os gêmeos Sir e Rumi, de 7 anos. A declaração gerou revolta entre os internautas e fãs do casal.

“Alguém já reparou nos filhos mais novos do Jay Z e da Beyoncé? Eles são retardados. É literalmente por isso que a inseminação artificial é uma bênção. Ter filhos retardados é uma escolha”, escreveu Kanye. A fala foi amplamente criticada, com muitas pessoas apontando o teor preconceituoso da publicação.

Horas depois, o artista voltou à rede social para tentar se justificar. Ele apagou a postagem e explicou o motivo da remoção: “Preciso que todos saibam que eu retirei o post sobre a família de Jay-Z e Beyoncé e a família de Jerry Lorenzo, porque havia a possibilidade de meu Twitter ser cancelado, não porque eu sou uma boa pessoa.”

Além disso, Kanye ironizou a remoção de sua postagem com uma nova frase polêmica: “Eu o retirei como se fosse uma Síndrome de Down”. A fala aumentou ainda mais a indignação do público, que cobrou medidas contra o rapper. Até o momento, Jay-Z e Beyoncé não se manifestaram sobre o caso.

Vale lembrar que Kanye e Jay-Z já foram grandes amigos. No entanto, nos últimos anos, o rapper acumulou polêmicas, incluindo falas nazistas, machistas, homofóbicas e sua perseguição pública contra Taylor Swift. Seu comportamento tem afastado antigos aliados e gerado fortes reações negativas.