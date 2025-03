BBB25: Vilma critica comemoração de Diego Hypólito

A eliminação de Gracyanne Barbosa na última noite do BBB25 gerou grande comemoração dentro da casa. Diego Hypólito não escondeu a felicidade com a saída da sister e a permanência de sua irmã, Dani. O ginasta celebrou intensamente, demonstrando alívio com o resultado do paredão.

Em meio à euforia, Diego pegou Vitória Strada no colo e girou com a atriz na área externa. Os dois se abraçaram e vibraram juntos, mostrando que estavam satisfeitos com o desfecho da votação. A festa animada entre os aliados chamou a atenção dos outros participantes da casa.

No entanto, nem todos ficaram felizes com a cena. Do outro lado da área externa, Dona Vilma observava a comemoração de Diego e não escondeu sua insatisfação. A sister, que já teve desavenças com o atleta, criticou a atitude dele diante da saída de Gracyanne.

“O Diego tá até se agarrando com a mesma bobeira que tava com a Gracyanne. Agarrando Vitória, girando. O pessoal não aprende, não, cara”, disparou Dona Vilma. A matriarca do programa demonstrou irritação com a empolgação exagerada do ginasta.

Naquele momento, Vilma conversava com Maike e os gêmeos, que também acompanharam a cena. A comemoração de Diego gerou diferentes reações na casa, deixando claro que a saída de Gracyanne ainda renderia assunto.