Sasha Meneghel finalmente revela o que aconteceu na Fazenda Talismã

Sasha Meneghel finalmente quebrou o silêncio sobre os rumores envolvendo a Fazenda Talismã. Durante uma entrevista recente, a filha de Xuxa revelou o que de fato aconteceu no local durante o aniversário de João Guilherme. A declaração foi feita no Pod Delas, onde Sasha participou ao lado do marido, João Figueiredo.

Durante o bate-papo, Tatá perguntou diretamente sobre o assunto. “Quem é mais provável de me falar o que rolou na Fazenda Talismã?”, questionou a apresentadora, fazendo referência às especulações que circularam na internet após a festa. O casal logo reagiu à pergunta e negou qualquer polêmica.

“Não aconteceu nada, foi muito legal! As pessoas têm esse problema em criar situações e cenários na cabeça delas de que elas não sabem nada”, disparou João Figueiredo. O cantor demonstrou irritação com as teorias que surgiram sobre o evento, reforçando que não houve nada além de diversão.

Sasha também comentou sobre o assunto e ironizou os rumores. “Muito esquisito, né gente? O nosso meio gera fofoca o tempo todo e isso é o puro suco do Brasil… ai gente, preguiça”, disse a modelo, deixando claro que não se incomoda com especulações, mas acha tudo exagerado.

No fim das contas, o momento gerou boas risadas entre os presentes. O casal concluiu que não houve nada demais na festa e que as fofocas não passam de invenções da internet. Mesmo assim, a Fazenda Talismã continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes.