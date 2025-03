Fã encontra Fernanda Torres na rua e aponta falta de humildade da atriz

Fernanda Torres está aproveitando um merecido descanso após a intensa temporada de premiações. A atriz, que brilhou no filme “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2024, tem retomado sua rotina, incluindo suas tradicionais corridas na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

No entanto, um momento que era para ser tranquilo acabou viralizando de forma negativa. No último sábado (15), Fernanda foi abordada por fãs durante seu treino, e uma dessas interações gerou polêmica nas redes sociais. A crítica veio da internauta Edna Atleta, que compartilhou uma foto ao lado da atriz e fez um desabafo.

“Fui tirar uma foto para prestigiar a atriz Fernanda Torres pelo filme ‘Ainda Estou Aqui’, mas parece que ela só gosta de tirar foto com fãs estrangeiros”, escreveu Edna. Segundo a fã, a recepção da artista não foi das melhores, o que a deixou decepcionada com o encontro.

Edna ainda comparou a atitude da atriz com a de outro famoso: “No Brasil, não fui bem recepcionada. Sorriso amarelo, cara de poucos amigos. Sem Oscar e sem humildade. Deus sabe o que faz e para quem faz. Se tem um ator que eu amo muito, se chama Marcos Palmeira. Esse, sim, é de uma simpatia sem tamanho”, criticou.

O comentário dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns internautas defenderam Fernanda, dizendo que ela tem o direito de não estar sempre disponível para fotos, outros concordaram com Edna e apontaram que a atriz poderia ter sido mais simpática no momento.