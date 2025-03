Raul Gil: Ida à Globo surpreende fãs; Entenda

Fora das telinhas desde 2024, Raul Gil, de 87 anos, foi convidado para um especial na TV Globo. O apresentador, que foi dispensado pelo SBT, esteve nos estúdios da rede Plim-Plim, na última terça-feira (18), para participar de uma gravação em sua homenagem.

Apesar de estar com o passe livre para atuar em uma outra emissora, de acordo com o colunista Flávio Ricco, o apresentador esteve na casa dos Marinho para a gravação de um quadro no programa "Altas Horas", sob o comando de Serginho Groisman.



Após deixar a casa do eterno Silvio Santos, e se despedir do programa "Raul Gil", no último dia 24 de dezembro, especulações de que o famoso estaria em negociações com outras emissoras circularam pelas redes sociais. A assessoria do apresentador, no entanto, negou os rumores.

Dentre as emissoras cogitadas estariam a Band e a Rede TV!. "Diante dos comentários e matérias sobre Raul Gil e seu futuro na TV, esclarecemos que estamos de férias e, ao retornarmos, decidiremos qual rumo seguir", informou.

"Também planejamos novos projetos fora da televisão, investindo em construção, redes e mídias digitais, gravadora fonográfica, além de documentários, teatro, cinema, shows e eventos para todos os públicos. Nunca escondemos nosso amor pela TV e por nossos fãs."