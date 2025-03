BBB25: Renata expõe armação de Vinícius e Aline em votação

A última dinâmica de votos no BBB25 causou desconforto em Renata, que se sentiu traída por Vinícius e Aline. A sister revelou que não esperava ser alvo da dupla, mas percebeu que ambos “ficaram armando voto nela” durante a estratégia nos quartos. A atitude gerou debate entre os aliados.

João Gabriel comentou sobre o comportamento do irmão dentro do jogo e analisou a postura do aliado. “Vinícius vai votar em quem precisar para proteger o grupo”, afirmou. Apesar disso, ele acredita que o irmão está sendo ingênuo em algumas movimentações estratégicas.

Durante a conversa, Eva levantou uma questão hipotética para João Pedro. Ela perguntou se, caso o grupo Fantástico decidisse votar em Vinícius, ele seguiria a estratégia ou protegeria o aliado. João não hesitou e respondeu que sua prioridade seria sempre proteger o grupo.

Já João Pedro ponderou que, no momento, Vinícius não votaria contra o próprio irmão dentro do jogo. “Ele tem outras prioridades agora”, afirmou. No entanto, reconheceu que, futuramente, esse embate pode ser inevitável para ambos dentro da competição.

A discussão expôs os limites das alianças dentro do jogo e reforçou a tensão entre os participantes. Com as relações cada vez mais frágeis, a expectativa é de que os próximos paredões intensifiquem os conflitos entre os aliados, ainda mais agora que sua maior aliada, Eva, se salvou do último paredão.