BBB25: Diego viraliza ao analisar Dummie gigante passando

Na casa mais vigiada do Brasil, qualquer novidade vira um rebuliço entre os confinados. Dessa vez, a altura de um Dummie se tornou assunto entre os brothers. Uniformizado, e com a identidade protegida, a estatura do "boneco humano" não passou despercebida.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, o assistente do BBB 25 impressionou Diego Hypolito. O ginasta demonstrou estar abismado com o tamanho do Dummie. No vídeo, foi possível ouvir a voz de Vitória Strada comentando: "Olha, ele é muito alto cara".

Na ocasião, Vinícius, com 1,88m de altura, chegou a caminhar do lado do "boneco humano", foi possível perceber que a pessoa por trás da fantasia ultrapassa os 2 m de estatura. O assunto ganhou grande repercussão.

Nas redes sociais, os internautas comentaram: "'Deus Dourado' entrou vestido de Dummie na casa do BBB 25", "Esse Dummie deve ter quanto de altura hein? Uns 2.15?", "O Tadeu agora está fazendo bico de Dummie?", "Ele [Diego Hypolito] doidinho para pegar o Dummie".

Qual o salário dos Dummies no BBB?

Apesar de parecer divertido, um Dummie não deixa de trabalhar. Ele é uma figura essencial para o Big Brother Brasil, e já virou marca registrada na casa. A sua função, além de ajudar na realização das provas, é auxiliar os brothers.

Segundo informações veiculadas no site "Observatório da TV", um Dummie recebe em média de R$ 3 mil a R$ 4 mil por mês. Além dos benefícios enquanto o programa está no ar.