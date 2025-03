Gracyanne Barbosa revela detalhes de rompimento com Diego Hypolito no BBB25

A saída de Gracyanne Barbosa marcou a 25ª edição do BBB. Eliminada com 51,38% dos votos, a musa fitness falou sobre a sua amizade com Diego Hypolito durante o confinamento. No "Bate-Papo com o Eliminado", a dançarina revelou detalhes da relação.

“Eu fico chateada, porque gosto muito do Diego. As questões que expus e tive muita dúvida foram sobre falas saídas da boca dele, que, para mim, são muito complicadas. Ele até conversou comigo hoje sobre ter ficado hoje ‘ah, eu vendi um produto que não conhecia, nunca tinha usado’ e riu."

"Isso me pegou muito, porque a gente influencia milhares de pessoas! Ele falou isso lá atrás e repetiu três vezes, e eu sempre questionando isso. Ele é incrível e tem um coração maravilhoso, a Dani também, mas o que me pegou foram frases ‘eu gosto de mentir’.”

Vale lembrar que o choro de Diego Hypolito durante a despedida da sister foi o que mais marcou a saída dela. Durante o discurso, Gracyanne agradeceu a todos os participantes e ressaltou que todos são vencedores.

"Boa sorte para todo mundo. Foi incrível estar aqui com vocês. Obrigada por todo o acolhimento. Com certeza mudou a minha vida de verdade. Foi muito importante estar aqui. Continuem aqui, lutando, guerreando. Eu desejo o melhor para vocês. Eu sei que só tem um vencedor, mas todos vocês são vencedores e guerreiros. Muito obrigada, gente. Foi incrível", disse.