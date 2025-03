Gusttavo Lima é condenado após usar número de celular real em música

Gusttavo Lima foi condenado a indenizar um homem com cerca de R$ 70 mil por danos morais. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a vítima, que não teve a identidade revelada, teve o número do celular citado na música "Bloqueado".

De acordo com o documento judicial, o autor do processo teria alegado que as importunações iniciaram em agosto de 2021, mesmo ano em que a música foi lançada. Apesar de não citar o DDD, a vítima informou que recebia constantemente ligações e mensagens via Whatsapp.

“Por conta do alto volume de mensagens, em especial no aplicativo ‘WhatsApp’, teria inviabilizado a utilização do aparelho telefônico do apelado, ‘criando empecilho ao desempenho de suas atividades profissionais, já historicamente ligada ao número de telefone que mantém há anos’”, dizia o texto da decisão judicial.

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que o artista foi condenado a pagar indenizações por causa da música "Bloqueado". Por não constar o DDD no número citado na canção, pessoas de diferentes estados foram importunadas. Um homem do Paraná, e uma mulher de Minas Gerais também venceram ações judiciais contra o cantor pelo mesmo motivo.

Nas redes os internautas comentaram sobre o processo. "Não entendo, esse número pode ter vários, porém com DDD diferente, ele não falou o DDD", "Alguém conhece um compositor para escrever uma música com meu número por favor?", "Qual é a música mesmo?".