Bia Miranda diz que filha pode não resistir ao parto

Bia Miranda revelou que decidiu fazer um exame de DNA para comprovar que sua filha, Maysha, é realmente do namorado, Gato Preto. Segundo a influenciadora, ela pretendia realizar o teste antes do nascimento, mas, devido aos riscos, optou por esperar. A decisão gerou repercussão na web, com internautas comentando sua postura sobre o assunto.

A neta de Gretchen contou que foi aconselhada por uma médica a aguardar o parto para fazer o exame de forma mais segura. “Tem risco da Maysha não sobreviver. A gente foi na médica agora e ela falou pra esperar nascer pelo menos. Quando nasce, eles já tiram o sangue da criança e já pode mandar pro laboratório pra fazer o exame”, disse.

A fala de Bia gerou críticas na internet, principalmente pela forma despreocupada com que mencionou um possível risco à vida da filha. Muitos apontaram que, mesmo grávida de seis meses, ela tratou o assunto de maneira fria. O nome da influenciadora logo se tornou um dos mais comentados nas redes sociais.

Além de esclarecer a decisão, Bia também afirmou que pretende tomar medidas legais contra aqueles que questionam a paternidade da bebê. “Todo mundo que tá postando, falando m3rdinha, pode esperar que o processo de vocês tá chegando”, declarou.

A polêmica continua rendendo debates entre os seguidores da influenciadora, dividindo opiniões. Enquanto alguns apoiam sua atitude, outros acreditam que a forma como ela abordou o tema foi insensível, considerando a situação delicada da gestação.