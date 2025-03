Letícia Sabatella denuncia adoção ilegal de seus cachorros e pede ajuda

Letícia Sabatella usou seu Instagram para relatar uma situação angustiante envolvendo seus cachorros, Bertoldo e Bebê. Segundo a atriz, os animais foram colocados para adoção sem seu consentimento. “Eu tive dois cachorrinhos meus colocados para adoção sem que eu soubesse. Sem meu aval, sem mesmo do Daniel [Dantas], que é outro tutor”, revelou.

A atriz explicou que a decisão foi tomada por uma pessoa de sua rede de apoio aos animais. “Ela tomou essa iniciativa sem que nós autorizássemos. Eles foram adotados em uma feira, promovida por uma ONG no Rio”, detalhou. Diante do ocorrido, Leticia já acionou as autoridades e busca uma solução para reaver seus pets.

Para tentar recuperar os cães, a atriz fez um apelo público. “Peço ajuda de todos para que, sem agressividade, ajudem a mim e ao Daniel a recuperar nossos cachorrinhos Bertoldo e Bebê”, declarou. Segundo Leticia, as novas famílias dos animais não foram informadas de que eles já tinham tutores.

A atriz garantiu ter provas de que os cachorros sempre estiveram sob seus cuidados. “Eu tenho provas de que eles cresceram comigo, eu tratei com muito carinho (…) essa amiga sempre se oferece pra cuidar dos cachorros, mas eu não sei por que ultrapassou os limites”, lamentou. Leticia acredita que a pessoa envolvida está arrependida, mas não sabe como reparar o erro.

A denúncia já foi registrada na Delegacia da Taquara, na Zona Oeste do Rio. “É impossível eu ser impedida de ter contato. A informação é que tem crianças envolvidas. Não quero causar trauma nenhum, mas me disponho a deixar que eles convivam com os animais (…) que seja feito o melhor para todos, é o que eu peço”, finalizou.