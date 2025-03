BBB25: João Pedro faz comentários machistas sobre Eva

A madrugada no BBB25 foi marcada por mais uma polêmica envolvendo João Pedro e Eva. O brother fez comentários sobre a bailarina, insinuando que ela estava achando que ele queria algo com ela. Além disso, João Pedro disse que Eva não era a mulher mais bonita com quem ele já ficou.

Durante a conversa, João Pedro minimizou a importância de Eva no jogo e em sua vida. “Ela acha que é a mulher mais top. Ela é nada do que eu já peguei!”, disparou. O comentário gerou uma reação desconfortável em João Gabriel, que logo retrucou: “Não, menino, olha as conversa.”

Mesmo com a tentativa de João Gabriel de amenizar o assunto, João Pedro continuou. “Não, é porque eu fiquei 40 dias brincando com ela, e ela acha que eu tava querendo ela”, justificou. A fala repercutiu negativamente, sendo vista por parte do público como machista e desnecessária.

A relação entre João Pedro e Eva já vinha se desgastando há algumas semanas, e os comentários do brother podem aprofundar ainda mais esse atrito. Nas redes sociais, internautas criticaram a forma como ele se referiu à sister, apontando desrespeito e arrogância.

O BBB25 segue pegando fogo, e a postura de João Pedro pode acabar prejudicando sua trajetória no jogo. Nas redes sociais, as pessoas caíram pra cima do brother: "Alguém tem que mandar ele de volta pra Goiás rápido", disparou uma seguidora.