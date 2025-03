Craque do Vasco é acusado de trair esposa há meses com advogada

Mais babados ocorrendo no mundinho futebolístico. Casado há 18 anos, o jogador francês do Vasco Dimitri Payet, está envolvido em uma polêmica extraconjugal com a brasileira Larissa Ferrari. Segundo a advogada, ela mantém um relacionamento com o atleta há cerca de sete meses. Em entrevista a Leo Dias, ela mostrou provas e revelou detalhes do envolvimento com o craque.

Larissa, que mora em Santa Catarina, disse que conheceu Payet por meio das redes sociais. Segundo ela, o jogador usava um perfil fake para abordá-la. Na época, ela ainda era casada, mas retribuiu o interesse, pois enfrentava problemas no relacionamento e sempre foi torcedora do Vasco.

“Sou vascaína desde criança, apesar de ser catarinense. Acompanhei futebol desde 2008. Eu era casada há sete anos e quase não me envolvia (com futebol). No ano passado, tive problemas no meu antigo relacionamento e comecei a me interessar mais. Foi quando ele me chamou pelo perfil fake e pegou meu contato”, contou.

De acordo com Leo Dias, Larissa enviou prints que mostram que as conversas entre os dois começaram por volta de agosto do ano passado. Em setembro, os dois se encontraram pela primeira vez, dando início ao relacionamento.

A exposição do caso gerou repercussão entre torcedores e internautas, dividindo opiniões. Até o momento, Dimitri Payet não se manifestou publicamente sobre as alegações feitas pela advogada. O atleta tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais.