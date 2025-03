BBB25: João Pedro avisa que não joga mais com Eva e xinga sister

A relação entre João Pedro e Eva ficou ainda mais tensa após uma série de desentendimentos dentro da casa. O brother não escondeu seu incômodo e disparou críticas contra a sister. “Eu já peguei 10 vezes mulher mais bonita que ela. Ela acha que ela é bichona? Não é ninguém! Porque minha ex-namorada… É médica e é 10 mil vezes melhor que ela”, declarou.

Renata, que acompanhava a conversa, tentou acalmar os ânimos e contestou a fala do aliado. “Mas não é sobre isso e ela não tá lhe menosprezando. Em nenhum momento ela falou sobre você”, disse a sister. No entanto, João Pedro seguiu irritado, reforçando sua insatisfação com Eva.

Mais tarde, durante um papo com Delma, João Pedro voltou a desabafar sobre a convivência com Eva e fez uma acusação polêmica. “Eu vi uma cena que… A Eva abusando de mim! Dou conta não! Vou embora, senão vou acabar apertando o botão”, afirmou. Joselma, que também estava na conversa, tentou tranquilizá-lo. “Vai apertar o botão nada!”, respondeu.

Em um momento mais privado, João Pedro compartilhou suas frustrações com Maike e revelou sua decisão de cortar laços com Eva dentro do jogo. “Ó, pra mim, já deu. Lavo minhas mãos, jogo sozinho aqui. Com a Eva eu não jogo mais”, declarou. Maike, por sua vez, tentou amenizar a situação. “Fica em paz, mano. Depois você vê isso. Depois… Come! Amanhã é outro dia”, aconselhou.

Apesar das tentativas de acalmá-lo, João Pedro se manteve firme em sua posição e recusou qualquer tipo de reconciliação. “Não, amanhã é outro dia, mas já tá encerrado. Não adianta você querer mediar, não”, insistiu ele. Maike, então, reforçou que não estava tentando intervir, apenas tentando manter o irmão tranquilo.

A conversa terminou com João Pedro fazendo uma declaração polêmica e definitiva sobre Eva. “A Renata é a Renata. Agora a Eva, eu quero que ela vá tomar no meio do c dela!”*, disparou. O desentendimento entre os dois promete impactar a dinâmica do jogo, especialmente nas próximas votações e estratégias dentro da casa.