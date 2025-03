Letícia Sabatella parte para o ataque após acusações de maus-tratos a cães

A treta envolvendo Letícia Sabatella e a adoção dos seus cachorros sem o seu consentimento tiveram novos desdobramentos. A atriz foi acusada de cometer maus-tratos e abandono de animais. Nas redes sociais, ela rebateu as acusações e mandou um recado para a dona do abrigo onde os pets foram encaminhados.

“O tom irônico e sarcástico já mostra a sensibilidade da pessoa com quem a gente tá tratando. É por isso que eu estou pedindo sem agressividade para que se faça o certo. A "Cãorrijo" é uma hospedagem de cachorro. São muitos cachorros que vão para lá e ficam, passam hospedagens de períodos lá, principalmente quando os instrutores trabalham", iniciou ela.

"Só que você não imagina que você vai levar o seu cachorro para uma hospedagem e ele vai ser chipado e colocado para adoção. No caso, eu não sabia mesmo, porque quem estava responsável por eles levou eles para lá, dizendo que estava levando para tratar na clínica dela, porque ela ia para o sítio também tratar deles."

Em seguida, Letícia explicou o motivo da ausência na vida dos cachorros. "Estou realmente em um período que eu estou cuidando da minha mãe e o Daniel [Dantas] estava se tratando. Então, eu sabia que uma veterinária estava cuidando do meu cachorro, uma veterinária que frequentava o espaço no sítio e que decidiu levá-lo para atendê-lo na clínica dela."

"Ela colocou ele nessa hospedagem, um lugar onde as pessoas [deixam seus cachorros] quando estão ocupadas. Elas levam seus cães para ficarem lá na confiança, não para serem chipados e adotados. Isso não significa abandono e nem maus-tratos, significa que eles têm cuidados, que eles têm uma rede de apoio”, a atriz seguiu com as declarações e afirmou que as acusações serão correspondidas da forma correta.