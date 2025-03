Atriz sofre lesões após ser atacada por cinco cães

A atriz Letícia Salles viveu momentos desesperadores, na última quinta-feira (20). A artista, que é conhecida por suas atuações em novelas da TV Globo, foi atacada por cinco cães enquanto gravava uma cena de corrida em Maricá, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Letícia, conhecida por interpretar Érika em "Vai na Fé", contou em detalhes como tudo aconteceu. "Eu simplesmente fui fazer uma gravação hoje correndo na Praça de Araçatiba, aqui em Maricá. Do nada, isso nunca aconteceu comigo...", disse.

"Do nada, 5 cachorros de rua enormes me atacaram, me morderam e eu não conseguia sair. Eu não sabia se parava para eles me morderem ou se eu continuava correndo e eles iam atrás de mim. Bom, acabou que eu tive que parar na emergência para tomar vacina antirrábica e fazer curativo. Olha, cara..."

Em seu perfil do Instagram, Letícia, que também viveu a versão jovem de Filó no remake de "Pantanal", mostrou os hematomas que ficaram pelo corpo. A moça chegou a ser vacinada para evitar futuros problemas com a saúde. Ela ainda compartilhou como ficou o short depois do ataque.

"Só agora consegui falar sem ter crise de riso, porque tem coisa que só acontece comigo. Fora o susto, essa matéria está ficando irada e, como sempre, muita história para contar. O medo era ser assaltada na rua, agora ser mordida na bunda por cachorros de rua e parar na emergência, eu não esperava", concluiu.

