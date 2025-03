Confusões de Ilze Scamparini são expostas por diretor: 'Ambiente pesado'

Ilze Scamparini precisou lidar com uma situação conflituosa nesta semana. A correspondente da TV Globo na Europa foi exposta por um ex-diretor de jornalismo da EPTV, afiliada da Vênus Platinado, no interior de São Paulo. Cotada para grandes coberturas internacionais, a comunicadora já protagonizou barracos envolvendo assuntos pertinentes à carreira.

Durante uma entrevista ao canal Futeboteco, Oliveira Andrade contou detalhes da sua trajetória como chefe de jornalismo na TV. "A televisão mexe muito com a vaidade das pessoas. É um negócio difícil até de explicar", iniciou o ex-diretor.

Apesar da experiência na área, Oliveira contou que passou por momentos complicados trabalhando ao lado de Ilze: "Ela brigava sempre pelas melhores pautas. Fazia o ambiente ficar muito pesado e teve uma hora que eu não estava mais aguentando".

Devido ao forte temperamento, a jornalista chegou a trabalhar um certo período no Rio de Janeiro. "Liguei para o chefe de reportagem no Rio, que era meu amigo, e perguntei se ele não queria puxar a Ilze por uns 15 dias para ela aprimorar o trabalho. Ela ficou 15 dias no Rio e, quando voltou, houve um desfalque na Globo lá e me pediram para mandar ela de vez", revelou.

Oliveira, entretanto, concluiu que o sucesso da profissional se deve a ele: "Ela deve isso a mim. Ela deve a carreira brilhante dela, porque hoje ela é correspondente na Europa, faz um bom trabalho e é muito querida lá. Não tenho nada contra, não", revelou.