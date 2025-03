BBB25: Renata ameaça soltar informação bombástica sobre Aline Patriarca

O BBB 25 está cada vez mais estreito, e qualquer estratégia para enfraquecer o adversário é válida. Renata, a líder da semana, já tem o que dizer sobre Aline Patriarca durante a entrega da "Mira do Líder". A dançarina revelou que os xingamentos que recebeu da policial no último Sincerão "foram a gota d'água".

“Além, também é muito óbvio, é a Aline. Todos os embates que a gente já teve aqui, ela falta com a verdade pra se sentir aprovada dentro da casa, não sei, distorcer as histórias pra se promover e pra estar com a razão sempre", iniciou.

"No último sincerão pra mim foi a gota d'água, quando ela utilizou o resto do tempo dela só pra ficar me xingando, tipo, me adjetivando. Pra mim isso mostra só que ela não tem argumentos…”, revelou a sister. Além de Aline, Joselma, Vitória e Vinícius estão na mira.

Na ocasião, Renata também ensaiou o seu discurso para falar sobre dona Delma. "A Dona Delma, a forma que ela me tratava, que era totalmente contrária do que eu tratava ela, não tem problema nenhum ela não gostar de mim."

"Mas eu acho que no momento que ela faltou com a verdade de ser honesta comigo sobre o que ela verdadeiramente sentia sobre mim, principalmente no momento que eu perguntei pra ela, pra mim ela deixou de ser uma pessoa confiável. Fora os comentários maldosos que ela fez sobre a minha pessoa, então, pra mim essa daí é simples.“, revelou.