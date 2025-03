BBB25: Aline revela sonho com Diogo Almeida e Vitória reage: 'Não vai'

A carência está começando a gritar dentro do BBB 25. Após dormir toda a tarde, Aline Patriarca acordou animada para contar às aliadas, Vitória Strada, e Daniele Hypolito, o sonho que teve. A sister disse que encontrava com Diogo Almeida.

“Ele estava sem dread, estava com cabelo black, normal. Eu encontrei com ele, ele estava usando uma tiarinha que eu falei que ficou bonita", detalhou a sister. Daniele, no mesmo instante riu da situação. "Está me julgando?", perguntou a policial.

Durante o sonho, a sister revelou que teve uma DR com o ator. “Eu disse ‘Segue sua vida’ […] ele falou ‘Pera aí, Aline, não é assim…”, revelou a baiana. Vitória, por sua vez, analisou o sonho da aliada e criticou o fato de que Diogo, dentro do sonho, só decidiu contar o que achou quando Aline ameaçou desistir do casal.

No sonho, a sister contou que o ator teria participado de um reality de relacionamentos e também mostrou vídeos para a policial. "O que quis dizer esse sonho?", perguntou a sister para Vitória e Daniele Hypolito.

Vale lembrar que momentos antes do ator ser eliminado, a sister teve uma discussão com o affair devido a uma má divisão de comida. Diogo Almeida saiu do programa com 43,93% da média dos votos. O ator foi embora sem falar com Aline Patriarca.