BBB25: Parciais do décimo paredão mostram eliminação chocante

O décimo paredão do BBB25 foi definido na noite deste domingo (23), após uma formação cheia de reviravoltas. O Big Fone tocou, o Poder Curinga foi utilizado, e as estratégias mudaram o rumo do jogo. Com isso, três brothers foram parar na berlinda e agora dependem da votação do público para continuar.

A disputa desta semana acontece entre Maike, Aline e Diego. Enquanto Maike tenta garantir sua permanência com apoio dos aliados, Aline aposta em seu jogo estratégico para seguir na casa. Já Diego, com um perfil mais tranquilo, aparece com menor rejeição entre os emparedados.

Nas parciais divulgadas pelas enquetes online, o cenário mostra uma disputa acirrada entre dois participantes. Maike lidera com 57,4% dos votos, enquanto Aline aparece com 38,8%. Diego, por outro lado, tem apenas 3,8% da rejeição, indicando que deve escapar com facilidade.

Apesar da movimentação intensa nas redes sociais, é importante lembrar que apenas os votos registrados no Gshow são válidos para o resultado oficial. As enquetes servem apenas como referência e podem não refletir com exatidão o veredicto final do público.

Com a votação ainda aberta, tudo pode mudar até o anúncio do eliminado. A expectativa agora é para a noite da próxima terça-feira (26), quando Tadeu Schmidt revelará qual dos brothers deixará a grande disputa do BBB25.