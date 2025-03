Junior descreve físico de Xororó e surpreende público: 'Gominho na barriga'

Junior, de 40 anos, surpreendeu o público ao descrever o físico do pai, Xororó, de 67 anos. Durante uma entrevista, o músico revelou que o artista tem o abdômen trincado. Ele ainda contou que o cantor nunca havia realizado aulas de canto.

"Meu pai é trincado, tá? Tem gominho na barriga. Serião. Meu pai é muito, muito disciplinado. Ele nunca tinha feito uma aula de canto na vida até 3, 4 anos atrás", disse ele em entrevista à jornalista Mari Palma, da CNN.

Junior ainda revelou que foi durante uma turnê com a irmã que Xororó iniciou aulas de canto. "Aí na turnê que eu fiz com a Sandy em 2019, a gente levou um pessoal que é especializado em preparação vocal e tal para viajar com a gente na tour. E foi maravilhoso, foi um super diferencial para a gente."

E seguiu com as declarações. "Aí ele vendo isso, eu falei: pai, você tinha que fazer uma aula com esse cara. Beleza. Fez uma aula e nunca mais parou. Agora ele faz aula de canto, faz exercício de canto todos os dias."

O artista contou que a voz de Xororó melhorou ainda mais após ser acompanhado por um especialista. "Ele conseguiu... Meu pai nunca perdeu um agudo, nada. A voz dele parece de moleque. Ele está melhor agora, ele consegue estar mais... É impressionante. Eu realmente fico chocado com ele", disse.