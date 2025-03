BBB25! João Gabriel detona Dani no Sincerão: "pra mim tá a passeio"

O Sincerão da semana no BBB25 trouxe mais um embate entre os brothers. João Gabriel criticou a postura de Daniele no jogo, dizendo que, para ele, ela estava “a passeio”. A sister não gostou da insinuação e rebateu na hora, afirmando que sua estratégia era mais discreta, mas não significava falta de comprometimento.

Durante a discussão, João Gabriel acusou Dani de sempre usar o mesmo argumento e se defendeu, dizendo que nunca ditou como os outros deveriam jogar. “Ninguém aqui é pessoa ruim”, declarou ele. Dani, por sua vez, insistiu que não estava ali apenas para observar e que jogava do seu jeito, com cuidado nas palavras.

A troca de farpas continuou, e João Gabriel reafirmou sua opinião, mas pediu respeito. “Pra mim tá a passeio, mas tem que respeitar”, disparou. Dani não se calou e respondeu que o jogo dela poderia ser menos agressivo, mas isso não significava que não estivesse participando ativamente da competição.

O clima pesou na casa, e a discussão repercutiu entre os outros participantes. Alguns concordaram com João Gabriel, enquanto outros defenderam que cada um tem seu próprio ritmo no jogo. A treta virou um dos assuntos mais comentados entre os fãs do reality, que se dividiram nas redes sociais.

Com a reta final se aproximando, as estratégias começam a ficar mais evidentes e os ânimos à flor da pele. O Sincerão mostrou que o jogo segue aberto e que qualquer deslize pode ser decisivo. Vale lembrar que hoje tem eliminação no BBB25.