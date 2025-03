Neymar: Garota de programa reage a processo judicial: 'Ai meu Deus'

Any Awuada parece que recebeu um processo judicial na porta de casa. Ao que tudo indica, o documento pertence à acusação feita pelo jogador Neymar e Neymar Pai, que teriam recorrido à Justiça após a polêmica envolvendo o surubão que rolou em uma chácara, no interior de São Paulo.

Nas redes sociais, a "Ruiva do Job", como ficou carinhosamente conhecida na web, debochou da situação e comentou que a advogada teria muito trabalho a fazer. "Processo judicial chegou! Ai, meu Deus. Coitada da minha advogada", comentou a jovem com o documento em mãos.

De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, a "Ruiva do Job" teria sido indiciada pela polícia e processada por difamação, injúria e falsificação. A moça ganhou grande fama após afirmar que ficou com Neymar Jr, no último dia 10 de março.



Na ocasião, Any contou que além dela, o atleta teria passado a noite na companhia de mais uma garota de programa. Durante a sua participação no programa "Fofocalizando", a moça detalhou que antes de ser levada para o quarto, o atleta tentou ficar com uma terceira menina, mas foi recusado.

O imbróglio foi noticiado pelo apresentador Léo Dias. Uma semana depois, o jornalista veio a público se retratar e afirmou que Any Awuada não apresentou provas contundentes que confirmassem o suposto caso extraconjugal. O jornalista usou as redes sociais para pedir desculpas a Neymar Jr.