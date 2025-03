Bruna Marquezine debocha de polêmica na fazenda de Leonardo

Bruna Marquezine foi filmada por Ivete Sangalo em um momento bem descontraído entre Preta Gil, Fê Paes Leme e companhia. Em tom de brincadeira, a baiana foi revelando a identidade das pessoas que estavam na casa, ao chegar na ex-namorada de João Guilherme, a brincadeira foi interrompida.

"Não, ela não", gritou Fernanda Paes Leme enquanto tentava tapar o rosto de Bruna Marquezine que, por sua vez, caiu na gargalhada. Além da protagonista do filme "Besouro Azul", Preta Gil se divertiu com as tripulias de Ivete Sangalo.

Vale ressaltar que, Fê Paes Leme havia feito menção à polêmica ida de Bruna Marquezine na fazenda Talismã, do cantor Leonardo. Na época, a atriz, que namorava João Guilherme, foi duramente criticada por evitar aparecer ao lado dos familiares do ator.

Na ocasião, uma semana depois do fatídico aniversário de João Guilherme, a assessoria do ex-casal anunciou o fim do relacionamento. De acordo com a nota, a separação entre Marquezine e o filho do sertanejo foi de forma amigável.

"Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", informou.