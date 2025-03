BBB25: Parcial atualizada aponta virada histórica com eliminação de rival

A disputa para eliminar o próximo participante do BBB 25 está acirrada. Aline Patriarca, Diego Hypolito e Maike disputam o 10º Paredão. Entretanto, a briga das torcidas deixou a rivalidade tomar conta da web, a policial e o nadador disputam voto a voto para permanecer no programa.

De acordo com a Enquete Uol, que já possui quase dois milhões de votos, Maike passou a liderar a preferência do público. Com 51,2%, o nadador está dando adeus ao sonho de ficar milionário. Em seguida, vem Aline, com 47,52% dos votos. Longe da zona de perigo está Diego Hypolito com 1,28%.

Para quem não acompanhou, Aline Patriarca foi indicada pela Líder Renata para concorrer ao voto popular. Após atender o Big Fone, Vinícius escolheu Eva e Maike para enfrentar a berlinda. Dona Delma precisou escolher entre o nadador e a bailarina para salvar, entretanto, a sogra de Guilherme optou por Eva.

Pela casa, dona Vilma e Diego Hypolito foram os mais votados, com 7 e 5 votos, respectivamente. A disputa do Bate-Volta ficou para Maike, dona Vilma e Diego Hypolito. A mãe de Diogo Almeida se saiu melhor e conseguiu garantir mais uma semana na casa.

A eliminação acontece nesta terça-feira (25), na TV Globo. O programa vai ao ar após o jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026.