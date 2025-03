Isabelle Nogueira se pronuncia sobre suposto affair com empresário

É mentira! Isabelle Nogueira negou que esteja vivendo um novo affair. A musa do "Boi Garantido" usou as redes sociais, na tarde desta terça-feira (25), para esclarecer os rumores de que estaria em um romance com um empresário. A ex-BBB ainda garantiu que o seu advogado estaria tratando o caso.

"Oi povo. Essa informação é mentirosa! Não conheço esse portal e nem esse repórter. Meu advogado vai cuidar de mais esse caso. Mas em respeito a vocês, que acompanham meu dia a dia, me amam, e se doem com as mentiras sobre mim e pedem uma resposta, saibam que essa é mais uma mentira", disse.

Nos stories do Instagram, a ex-BBB compartilhou a matéria que foi veiculada em um portal, e seguiu com as declarações. "Lamento muito tudo isso! E peço que continuem não acreditando nessas mentiras. Não entendi porque querem me veicular a um novo relacionamento a qualquer custo", ressaltou.

Isabelle fez questão de afirmar que não vive nenhum tipo de relacionamento amoroso. "Nem no off e muito menos no on, eu não me envolvi com ninguém. Meu último relacionamento foi meu último envolvido. O meu momento não é propício para isso", pontuou.

Vale lembrar que o fim do relacionamento entre a dançarina e Mateus Amaral foi anunciado no início de fevereiro deste ano. O ex-casal que se conheceu no BBB 24, informou aos fãs que o motivo para ter chegado ao fim foi devido a incompatibilidades entre ambos.