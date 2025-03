BBB25: Aline se choca com falas de Vilma e desabafa

Aline foi a grande eliminada do BBB25 na última noite, com 51,73% dos votos. Maike conseguiu se salvar com 47,34%, enquanto Diego Hypólito praticamente não recebeu votos, somando apenas 0,93%. Com isso, Aline se tornou a 12ª eliminada da edição, deixando a disputa pelo prêmio milionário.

Durante o Bate-Papo com o Eliminado, a ex-sister assistiu a alguns momentos de sua trajetória na casa. Entre eles, chamou atenção uma cena em que Dona Vilma falava mal dela. Surpresa e visivelmente incomodada, Aline demonstrou indignação ao perceber certos comentários feitos pela participante veterana.

Ao ver as imagens, Aline afirmou que sempre respeitou a opinião de Vilma, mas que algumas falas a machucaram. “É lógico que, em um jogo como esse, a gente tem muitas dúvidas… Mas alguns comentários realmente machucam”, desabafou. A ex-sister deixou claro que não esperava certas atitudes da colega de confinamento.

"Da casa para o local das provas eu sempre ia com ela, pois tem buraco, obstáculos que dificultavam a visão. Ela sempre pegava no meu braço, então de alguma maneira, mesmo que involuntariamente, ela se sentia segura comigo. Eu sempre tive um carinho grande com ela, especialmente pelo que tive com Diogo, e super respeito a opinião dela", completou Aline.

A saída de Aline mexeu com o jogo e movimentou as redes sociais. Fãs da eliminada criticaram a postura de Vilma, enquanto outros defenderam que, no BBB, as desavenças são naturais. O assunto gerou debates e pode impactar as próximas relações dentro da casa, especialmente para Vilma.