BBB25! Tadeu posta foto com Aline e dispara: "protagonista!"

Após a eliminação de Aline Patriarca no BBB25, Tadeu Schmidt fez uma homenagem à ex-sister. O apresentador postou uma foto ao lado dela e destacou sua importância no jogo. Ele não economizou elogios e a chamou de protagonista, reconhecendo sua trajetória marcante dentro do reality.

Na legenda da publicação, Tadeu celebrou a participação de Aline e exaltou seu impacto no programa. “Bem-vinda de volta, Aline! Você viveu alguns dos momentos mais inesquecíveis do BBB25! Você foi protagonista! E vai fazer ainda mais sucesso aqui fora. Tudo de bom, querida!”, escreveu o apresentador.

Aline se destacou como uma das jogadoras mais comentadas da edição e protagonizou embates que movimentaram o jogo. Sua trajetória intensa e suas estratégias garantiram uma base fiel de fãs. Não à toa, ela se tornou a primeira participante do grupo Pipoca a ultrapassar 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

Além disso, sua eliminação aconteceu em um dos paredões mais acirrados e votados da temporada. A disputa contra Maike e Diego Hypólito ultrapassou a marca de 200 milhões de votos, reforçando o engajamento do público na reta final do programa. O resultado dividiu opiniões e movimentou as redes sociais.

Agora, fora do jogo, Aline já começa a colher os frutos de sua participação. Com grande repercussão na internet e o reconhecimento de Tadeu, sua trajetória no BBB25 não será esquecida tão cedo. Resta saber como o jogo seguirá sem sua presença e quais serão os próximos capítulos dessa edição eletrizante.