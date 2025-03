Ex-BBB Hariany Almeida abre o jogo sobre sua relação com Caio Castro

Ex-BBB e ex-A Fazenda, Hariany Almeida foi a convidada do podcast Mussi de Climão, de Rodrigo Mussi. Em trecho divulgado pelo Portal Leo Dias, a influenciadora esclareceu os rumores sobre um possível affair com o ator Caio Castro. Durante a conversa, ela negou que tenha ficado com o galã e garantiu que são apenas amigos.

No bate-papo, Hariany também comentou sobre a reação de seu ex, Matheus Vargas, às especulações. Questionada se acreditava que o cantor poderia ter o ego abalado com os boatos, a ex-BBB foi enfática. “Eu acho que não deve ter afetado”, afirmou. Já Rodrigo discordou: “Afunda o ego. Você não tem noção…”.

A influenciadora ainda relembrou um momento curioso envolvendo Caio Castro. “No começo do meu relacionamento, eu sentia… fecha e fecha (o aplicativo). Eu recebi uma notificação”, disse. Mussi logo percebeu do que se tratava: “Ah, eu vi que é o Caio Castro!”. Hariany respondeu com bom humor: “Eu boto ele no VIP, porque ele merece. É um grande amigo”.

Rodrigo insistiu na questão e perguntou se os dois ficaram no Carnaval. Hariany negou novamente: “Não, a gente só conversou normal, menino. Que ficar o quê? É um grande querido!”. O ex-BBB então mencionou Matheus Vargas: “O cara lá, quando termina, se acha… Aí ele olha assim: ‘Minha ex com o Caio Castro’”.

Ao fim da conversa, Hariany demonstrou surpresa com o ponto de vista do apresentador. “Você acha que afeta o ego?”, perguntou. Rodrigo manteve sua posição: “Afunda o ego”. A influenciadora, porém, seguiu firme ao afirmar que acredita que Matheus não se abalou com os rumores.