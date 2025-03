BBB25: Aline fica em choque com beijo de Diogo em Dona Déa

Eliminada do BBB25, Aline Patriarca comentou sobre seu affair com Diogo Almeida e reagiu ao beijo dele em Dona Déa no Domingão. Sua expressão surpresa ao assistir à cena rapidamente viralizou, especialmente quando soltou um comentário bem-humorado.

“Não admito isso!”, brincou Aline, arrancando risadas dos apresentadores. O momento descontraído mostrou que a ex-sister segue levando na esportiva a relação com o ator dentro do reality e a repercussão fora da casa.

Logo depois, Aline seguiu a brincadeira e analisou a situação. “Demorou o beijo, viu? Ele descontou o que eu fiz com a Thamiris. Chumbo trocado não dói. Diogo, você está perdoado”, disse ela, arrancando mais gargalhadas.

Ceci, ao lembrar que Aline deve participar do Domingão em breve, fez um pedido divertido: “Não desconte na Dona Déa”. Aline, sempre espirituosa, respondeu de imediato: “Jamais, rainha”. O momento mostrou que, mesmo fora da casa, a ex-sister continua garantindo boas risadas ao público.

Além disso, Aline participou de outras dinâmicas, como reagir a seus memes e frases icônicas durante a trajetória no BBB e rankear os participantes da casa. A que tudo indica, a ex-sister terá um ótimo pós depois de sua eliminação.