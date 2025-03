BBB25: Aline assume que teve ciúmes de Renata e Diogo

Eliminada recentemente do BBB25, Aline Patriarca participou do Bate-Papo com o Eliminado e esclareceu alguns pontos de sua trajetória. Durante a conversa, a ex-sister explicou seu afastamento de Renata, revelou incômodo com Diogo e garantiu que nunca viu rivalidade entre mulheres dentro do jogo.

Aline comentou que sentiu um leve ciúme da aproximação entre Renata e Diogo, mas reforçou que jamais colocou a culpa na bailarina. “Em nenhum momento eu achei que ela tivesse dado em cima do Diogo. Um ciuminho pode ter acontecido por conta da aproximação”, disse ela.

Apesar do sentimento, a ex-policial militar fez questão de ressaltar que sua questão nunca foi uma disputa feminina. “Não sou essa mulher de competir com a outra”, afirmou Aline, deixando claro que sua saída de perto de Renata não teve a ver com uma possível rivalidade entre elas.

Sobre a relação das duas no jogo, Aline explicou que o afastamento aconteceu naturalmente. “Em momento nenhum eu quis bloquear, mas fui me afastando aos poucos”, explicou a ex-sister, revelando que não houve uma briga direta entre elas, apenas um distanciamento progressivo.

Com a eliminação, Aline agora acompanha o jogo de fora e já percebe a repercussão de sua trajetória. Enquanto isso, a casa segue pegando fogo, e os próximos desdobramentos prometem movimentar ainda mais a disputa pelo prêmio do BBB25.