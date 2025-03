BBB25! Dona Delma avalia falta de Aline na casa: "tédio"

Após a eliminação de Aline no BBB25, os participantes seguiram para a área externa e começaram a comentar sobre a nova dinâmica do jogo. Delma, que sempre teve uma boa relação com a ex-sister, não escondeu sua insatisfação com a saída dela e avaliou que o clima na casa ficará monótono.

“A casa não vai ser a mesma sem ela, não vai! Vai ser sempre esse tédiozinho, horrível!”, disparou Delma, deixando claro que sente a ausência de Aline. A ex-sister foi uma das participantes mais ativas da edição, protagonizando grandes momentos e movimentando o jogo.

Joselma concordou com Delma e reforçou que a casa sentirá falta da presença marcante de Aline. Para elas, a ex-policial militar foi uma peça fundamental na dinâmica do programa, protagonizando discussões, alianças e estratégias que mexeram com os rumos do reality.

Delma seguiu exaltando o impacto de Aline no jogo e destacou sua postura firme desde o início. “Essa casa vai ficar morgada, não vai ser a mesma não. Quem primeiro se posicionou foi ela, quem primeiro mexeu nesse jogo foi ela, tudo foi ela. Não tem como!”, afirmou.

Agora, sem Aline, os participantes precisam lidar com a nova configuração da casa. O jogo segue com alianças se reestruturando, enquanto a ausência da ex-sister continua sendo um dos principais assuntos entre os brothers.