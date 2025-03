Silvia Abravanel detona contratação de Boninho no SBT

Boninho é o mais novo contratado do SBT e promete movimentar a emissora com sua expertise em reality shows. O diretor, que fez história na Globo, chega com a missão de revitalizar a programação e trazer um pouco da essência que marcou sua trajetória na TV. Um dos primeiros projetos será a reedição do The Voice, formato de sucesso que chegou ao fim em 2023.

Apesar da empolgação de boa parte da direção do SBT, Silvia Abravanel demonstrou uma postura mais crítica em relação à contratação. A filha de Silvio Santos aprovou a chegada de Boninho, mas afirmou que preferia um investimento em um programa inovador. Para ela, resgatar o The Voice não seria a melhor estratégia para alavancar a audiência.

Sem rodeios, Silvia declarou que Boninho não será o "salvador da pátria" do SBT. "Acho legal, e tudo é superválido para a emissora. Mas não acho que ele vai ser o salvador da pátria, ninguém vai ser. Ele teria que vir para o SBT e trazer inovação, e não mais do mesmo. The Voice, para mim, é mais do mesmo", opinou em entrevista ao Selfie Service, programa de Lucas Selfie no YouTube.

Silvia revelou que soube da contratação, mas não participou das negociações. Segundo ela, sua atuação na emissora não envolve essas decisões estratégicas. "Não participo dessas decisões, só fico sabendo da notícia. Não participo de reuniões. Sou funcionária do SBT", afirmou, deixando claro seu distanciamento das mudanças promovidas pela alta cúpula.

Além disso, a apresentadora criticou o excesso de cuidado com o que é falado na TV atualmente. Para ela, a censura tem tornado os programas mais "quadrados" e engessados. "Tudo ficou muito chato, muito amarrado. Você tem que pensar antes de falar qualquer coisa. É muito chato isso, porque você não pode mais ser você", desabafou, apontando a crescente preocupação com críticas e repercussões.