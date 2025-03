Ana Maria Braga conforta Gracyanne e revela: 'Roubava comida da geladeira’

Você se lembra que Gracyanne Barbosa compartilhou durante o "Big Brother Brasil 25" que passou fome e chegava a pegar comida do lixo quando era criança? Nesta quarta-feira (26), a musa fitness apareceu de surpresa nos estúdios do "Mais Você" e foi confortada pela apresentadora Ana Maria Braga após o emocionante relato que comoveu as redes sociais.

Em um vídeo compartilhado no perfil da apresentadora, ela aparece contando a sua história e confortando a ex-BBB nos bastidores do programa. "Você sabe que passar fome é uma coisa que a gente só entende quem já passou. Eu também passei por isso. Sei bem o quanto as coisas são difíceis e como a gente enxerga a vida depois de passar por isso. É duro, mas tudo tem um motivo", disse Ana Maria Braga.

A apresentadora ainda contou um pouco de sua própria história. "Eu roubava comida na casa de uma amiga da faculdade. Eu não tinha dinheiro para comer. Ia estudar lá e pedia: 'Posso estudar na sua casa?'. Ela era casada, o marido era arquiteto e eles tinham dinheiro. Ela perguntava: 'Você quer jantar?'. Eu dizia: 'Não, obrigada'. Mas quando ela guardava a comida na geladeira, eu fugia da sala de estudo e ia lá, roubava bife, coisas para comer. A gente sabe o que significa isso, o quanto damos valor a uma geladeira cheia. Eu adoro abastecer a minha geladeira."

Relembre o desabafo de Gracyanne no BBB 25

Durante o confinamento no "Big Brother Brasil 25", surgiu a revelação de que Gracyanne Barbosa roubava ovos dos outros participantes. Em um momento de sinceridade, a musa fitness pediu desculpas por sua atitude, emocionando a casa e os telespectadores ao compartilhar as dificuldades que enfrentou na infância.

"Bom, gente, eu queria pedir desculpas para todos vocês. Acho que a maioria já sabe que eu estava pegando comida, e não espero que ninguém entenda, só queria explicar o que estava acontecendo comigo", disse a ex-BBB, visivelmente emocionada.

"Isso me levou a um lugar que eu achei que nunca mais ia visitar. São coisas que eu nunca compartilhei com ninguém. Não queria que ninguém soubesse, não queria dividir com ninguém, mas quando eu passei fome, eu tinha que comer do lixo", completou Gracyanne, com a voz embargada.