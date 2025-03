BBB25! Vinícius detona Renata: "Deveria ter vergonha na cara"

Vinícius criticou Renata em conversa com Vitória Strada e Guilherme. O brother criticou a postura da rival no BBB25 e relembrou falas controversas dela no jogo. “Você chamar uma senhora de cobra e depois dizer, no Sincerão, que cobra é palavra de baixo calão, sendo que você falou?!”, disparou ele.

Vinicius continuou a crítica e não poupou palavras ao falar sobre Renata. “Não digo outra coisa, porque tem que ter vergonha na cara pra abrir a boca e falar isso. A vontade que dá é de botar no vaso sanitário e dar descarga”, completou o participante, visivelmente irritado com a situação.

Ainda no desabafo, ele apontou a contradição da sister. “Renata falou que Aline era ofensiva, assim como eu era ofensivo, que Aline chamou de cobra, e Aline falou ‘agora cobra é ofensa, porque o programa usa o emoji de cobra para direcionar’. Então, o programa tá sendo ofensivo?”.

O brother seguiu expondo Renata e relembrou mais uma atitude dela. “Quando ela chegou, ela falou ‘Joselma, você é cobra’ e não tirava meu nome da boca”, afirmou Vinicius. Para ele, a participante age de forma incoerente e tenta se isentar das próprias falas.

Para finalizar, Vinicius disse que usará as falas da rival contra ela mesma. “Aí ela aponta! Tudo que ela falou, eu só vou jogar contra ela! Ela não disse que quando Aline aponta, três dedos tão apontados pra ela? Só vou usar o que ela disse contra ela, apenas!”, concluiu.