Diogo faz declaração inédita para Aline Patriarca e web reage: 'Voltaram'

As especulações sobre um possível "remember" entre Diogo Almeida e Aline Patriarca estão dominando a web. Após a baiana ser eliminada do BBB 25, não se fala em outra coisa a não ser o futuro do casal que foi formado ainda durante o confinamento.

A policial, entretanto, abriu o jogo, na última quarta-feira (26), sobre o relacionamento com o ator. "Eu já falei sobre isso antes. Eu acho que nós somos dois adultos, temos maturidade suficiente para entender todo o processo, tudo que foi dito, tudo que aconteceu."

Apesar de toda a torcida, a baiana descartou uma continuação para o ex-casal. "Se a conversa vier acontecer, que seja de uma maneira natural. Mas eu acho que, diante de tudo que foi visto e até essa relação de Nora e sogra 'tô passada', eu não vejo muitas alternativas para um relacionamento.

Diogo, no entanto, alimentou as esperanças dos fãs de "Dioline", nesta quinta-feira (27). Nas redes sociais, o ator reagiu com uma figurinha de coração uma publicação de Aline Patriarca em que a ex-sister comentava sobre o romance que viveu com ele dentro da casa.

"Eu me decepcionei ao me deparar com alguns vídeos em que as pessoas comentam sobre mim e ele não me defendia. Mas eu não posso negar que o Diogo foi um príncipe para mim. Me trataou bem, com muita educação, eu me senti uma pessoa querida para ele. Por isso eu me entreguei", disse a baiana em entrevista à rádio "Globo".

Web reage a comentário de Diogo Almeida

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a figurinha de coração deixada pelo ator. "Quem assistiu sabe que ele errou, mas acertou várias vezes. Estão julgando ele pelas falas da mãe. Gente, o Diogo responde pelos seus atos e não da mãe e, em relação a Aline, ele foi um príncipe sim", "Quem acompanhou eles desde o início sabe bem disso, eles sempre se trataram bem, com respeito, carinho e cuidado e isso foi nítido".