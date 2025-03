Dado Dolabella perde pela segunda vez processo contra Luana Piovani

Revoltado com Luana Piovanni, Dado Dolabella decidiu acionar à Justiça contra a ex-namorada. A influenciadora foi acusada de injúria, difamação e calúnia após insultar o músico de criminoso. No processo, ele ainda afirmou que a ex de Pedro Scooby era obcecada por ele.

Na ação, o ex de Wanessa Camargo afirmou que a apresentadora estaria sendo responsável por espalhar informações mentirosas a respeito dele. Além disso, o ator acusava Luana de perseguição e misandria - quando a mulher pratica crime de ódio e preconceito contra homens.

Na Justiça, o pedido do artista foi negado pelo juiz da 3ª Vara Criminal de São Paulo, por falta de provas. A decisão judicial ainda destacou o fato de Luana Piovani ter sido vítima de violência doméstica, dando o direito da apresentadora de se manifestar.

Após recorrer o caso, o Ministério Público considerou improcedente e a 9ª Câmara de Direito Criminal manteve a decisão contra o ator. Nas redes sociais, Luana Piovani compartilhou algumas matérias sobre o caso e celebrou em meio a figurinhas de aplausos.

Para quem não se lembra das declarações da famosa chegou a citar Wanessa Camargo em seu discurso contra Dado. "Wanessa é muito querida, batalhadora, estudiosa e dona do seu destino, não está lá sozinha, mas com a sombra de um criminoso ao lado dela. Se você acha que tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas de novo o Brasil todo passar pano para um criminoso é problema nosso", disparou.