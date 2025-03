BBB25: Renata define alvo para vetar da Prova do Líder; saiba quem

Renata define alvo para vetar da prova do líder - (crédito: Reprodução TV Globo)

O jogo está afunilando e cada vez mais as opções de voto estão escassas. Na tarde desta quinta-feira (27), Renata em conversa com dona Vilma, afirmou que caso haja a opção de vetar algum participante da Prova do Líder, vai optar por Vinícius.

Apesar de não gostar de mirar em uma só pessoa, a sister contou que não tem mais opção. "Será que vai ter veto para a prova?", perguntou dona Vilma. "Eu não gosto de ficar indicando só uma pessoa, mas se eu vetar vou ter que indicar o Vinícius", revelou.

Na sequência, a bailarina justificou o motivo pela indicação: "Bom de prova, e vai me colocar no Paredão", concluiu. Dona Vilma, por sua vez, afirmou que não vai ter como evitar essa situação já que o embate é entre ela e o baiano.

Além da decisão, Renata recebeu a avaliação do público sobre a sua liderança. A sister levou 74,01% da média dos votos como "voando". Vale lembrar que Aline patriarca foi a sua indicação, no ultimo final de semana durante a formação do 10º Paredão.

A baiana foi eliminada após um duro embate de torcidas. A briga estava entre ela e Maike. Diogo Hypolito ficou com menos de 2% do voto popular. A última berlinda foi a votada da edição até o momento.