Mariana Goldfarb faz revelações inusitadas sobre término com Cauã Reymond

Mariana Goldfarb falou sobre as dificuldades que viveu após o término do casamento com Cauã Reymond. Durante a sua participação no podcast "Almas Peregrinas", a atriz contou que passou por períodos de profunda tristeza quase beirando a depressão.

"Eu me separei há um ano e meio. Acho que no ano passado eu tive um processo de estado depressivo. Eu não chamo de depressão, mas eu passei por tristezas muito, muito profundas. Sair do quarto era difícil, malhar parecia uma coisa quase impossível de ser feita", revelou.

Durante o bate-papo, a artista disse que tinha dificuldades até mesmo para sair do quarto. "Sair do quarto era difícil, malhar parecia uma coisa quase impossível de ser feita. A gente se cobra para estar bem, linda, feliz, mas a gente tem o direito de se sentir bem", comentou.

Na ocasião, Mariana revelou que procurou ajuda nas religiões para encontrar a cura. "Eu já fiz de tudo, várias religiões. Não sou uma pessoa que tem uma religião fixa ou cartesiana. Sou muito aberta e confio muito na minha intuição. Aprendi muito", pontuou.

Apesar da busca incessante, Goldfarb concluiu que se identificou com as terapias orientais. "Eu me identifico mais. Eu fui buscar a "ayurveda", para a prevenção e a longevidade. É uma limpeza do corpo", concluiu.