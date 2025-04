BBB25: Nova enquete do paredão mostra disputa acirrada

A reta final do BBB25 está eletrizante com a Semana Turbo, trazendo eliminações rápidas e reviravoltas intensas. A cada dia, os participantes enfrentam novas disputas e a grande final se aproxima. O público segue atento, votando para decidir quem continua na casa e quem dá adeus ao prêmio milionário.

No paredão da vez, Diego Hypólito, Vilma e Vinícius estão na berlinda e um deles deixará o jogo hoje. As torcidas estão mobilizadas, e as redes sociais fervem com campanhas e mutirões. A expectativa cresce à medida que a votação segue aberta no Gshow, canal oficial do programa.

As parciais da manhã indicam Vilma como a provável eliminada, com 56,9% dos votos. Em seguida, aparece Vinícius, que soma 39,7%, enquanto Diego Hypólito tem apenas 3,4% da rejeição. O favoritismo de Diego nesta disputa já parece consolidado, mas a decisão final ainda está nas mãos do público.

É importante lembrar que enquetes na internet não definem o resultado, apenas indicam tendências. A votação válida acontece exclusivamente no site oficial do Gshow. Assim, quem deseja realmente influenciar o jogo precisa registrar seu voto por lá.

O desfecho dessa berlinda será conhecido amanhã, quando Tadeu Schmidt anunciará ao vivo quem deixa a casa. Com isso, restarão ainda menos participantes na disputa pelo grande prêmio, e o BBB25 entra na reta decisiva com ainda mais tensão e emoção.