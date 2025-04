BBB25: Delma e Vilma se provocam e criam momento hilário no sincerão

O Sincerão de ontem no BBB25 rendeu um dos momentos mais engraçados da temporada. Delma classificou dona Vilma como “planta”, gerando uma reação inesperada da sister. A cena arrancou risadas das participantes e até do apresentador Tadeu Schmidt, viralizando rapidamente nas redes sociais.

Vilma não aceitou a justificativa e rebateu: “Você tem que arrumar uma justificativa, cara! Você mesmo fala que eu não sou planta! Meu leque só tá aumentando!” A sister mostrou indignação, sugerindo que Delma estava mudando de opinião a cada semana no jogo.

Sem paciência, Vilma questionou se o tempo de fala havia terminado. “Acabou?”, perguntou. Delma, em tom divertido, respondeu: “Acabou, dona Vilma! Pronto, já tá rindo.” A troca de provocações gerou gargalhadas até nos demais participantes, quebrando o clima de tensão.

Mesmo rindo, Vilma insistiu na reclamação: “Você me bota de planta, cara!” A situação ficou ainda mais cômica quando Delma, sem perder o humor, justificou sua escolha. “Eu tenho que botar a senhora em algum lugar, então é planta! Vou regar pra crescer!”, brincou, arrancando mais risadas da casa.

O momento rapidamente tomou conta das redes sociais, com memes e comentários sobre a interação das duas. Apesar da pequena discussão, Vilma e Delma acabaram rindo juntas, provando que até no calor do jogo, o BBB25 segue entregando boas doses de entretenimento.