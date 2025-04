BBB25! Maike e Vinicius brigam feio no sincerão: "hipócrita"

O BBB25 pegou fogo após o Sincerão, e a rivalidade entre Vinícius e Maike ficou ainda mais evidente. Os dois se enfrentaram em uma discussão acalorada, trocando farpas e reafirmando suas posturas no jogo. A casa parou para assistir ao embate, que expôs ressentimentos acumulados entre os brothers.

Maike provocou Vinícius, relembrando uma fala do brother sobre ter boa memória. “Tem que ter boa memória!”, disparou Maike. Vinícius, por sua vez, manteve a calma e respondeu de forma firme: “Eu lembro! Por isso mesmo que não vou ficar batendo boca com você.” A tensão foi crescendo a cada troca de palavras.

Sem papas na língua, Maike continuou atacando. “Não bate boca com planta. Eu também não vou bater boca com hipócrita”, afirmou. Em seguida, acusou Vinícius de se vitimizar dentro do jogo: “Para de se fazer de vítima, porra!” O clima ficou pesado entre os dois na sala da casa.

Vinícius não se intimidou e fez um desabafo emocionante, destacando sua trajetória no jogo. “Se eu estou aqui, é porque eu não fui vítima!”, rebateu. O brother lembrou que foi ao Paredão, ao Barrado e sempre voltou de cabeça erguida, reforçando sua resistência e determinação dentro da competição.

A discussão entre Maike e Vinícius acendeu os ânimos na casa e pode impactar os próximos dias do jogo. Com o público acompanhando cada detalhe, qualquer palavra dita pode influenciar os rumos do BBB25. Resta saber se essa briga marcará na eliminação de hoje.