BBB25! Vitória sai em defesa de Diego após ataques no sincerão

O BBB25 segue rendendo, após o sincerão, Vitória saiu em defesa de Diego. A sister chamou a atenção de Maike e dos Joãos, alegando que o grupo teria exagerado nas provocações. Para ela, o tom de deboche ultrapassou os limites, e a discussão gerou tensão na casa.

Vitória alertou que o trio poderia ter passado do ponto ao rir das falas de Diego. “Vocês três foram num lugar da piada que às vezes vai muito além… Foi um pouco além hoje, só isso que eu cuidaria, com o deboche”, pontuou. A crítica dividiu opiniões entre os brothers.

Maike não se convenceu e rebateu: “Era do que ele tava falando. Beleza, se você quer colocar nesse lugar.” Vitória manteve um tom tranquilo e explicou que faria a mesma observação para qualquer aliado. “Estou falando de boa. É algo que falaria pra quem é do meu lado.”

Tentando justificar o tom da conversa, Maike afirmou que Diego não fazia sentido ao falar. “É porque ele tava falando nada com nada. Mas eu entendi.” Ainda assim, Vitória reforçou que o deboche do grupo poderia soar como algo desnecessário. “Mas é que ele fala e vocês jogam uma risadinha, do jeito…”, completou.

Vitória deixou claro que sempre dará sua opinião, mesmo dentro de seu próprio grupo. Comparando a situação com a volta de Aline do paredão, ela relembrou: “Se tem uma parada que acho que não é legal, eu vou falar mesmo sendo do meu grupo.” O clima ficou tenso, e a conversa promete repercutir nos próximos dias do BBB25.