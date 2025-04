BBB25: Enquete após Sincerão aponta reviravolta inédita no Paredão

Parece que não tem nada decidido no 12º Paredão do BBB 25. Após o Sincerão, que rolou na última segunda-feira (31), as parciais tiveram mudanças drásticas. Dona Vilma que, até o momento, liderava a preferência do público para deixar a casa, agora aparece em segundo lugar.

De acordo com a Enquete Uol, Vinícius tomou o posto de primeiro lugar. Com 50,06% dos votos, o baiano pode deixar o jogo ainda hoje. Dona Vilma vem em seguida com 48,71% dos votos. Em último lugar, fora da zona de perigo vem Diego Hypolito, com 1,24% de média.

Para quem não acompanhou, o embate entre o baiano e mãe de Diogo Almeida tomou grandes proporções com o público. Apesar de ter se saído bem com os argumentos, Vinícius caiu da preferência dos votos.

Após dona Vilma comentar sobre uma suposta fala do baiano, que Renata ouviu na Vitrine do Seu Fifi, Vinícius rebateu a sister. “Que bom que chega as coisas no seu ouvido porque parece até que foi a senhora que saiu. Eu tenho muita clareza com o que eu falei sim, tenho muita… Eu sou muito honrado pelo que eu falo e me entristece ver o tanto que a senhora condena para as palavras, que a senhora não pontua a medida de esclarecer as coisas."

"A senhora condena, não só julga. Quando eu pontuei sobre todo mundo aqui estar apto é que a senhora tenha passado mal não era culpa minha, como não foi. Inclusive, lamento muito ter lhe colocado no Monstro, fui pro confessionário pedir, mas se acontecer não dá para ser mudado. Em relação à mentira, eu sou uma pessoa que não mente”, disparou.