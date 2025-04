Detalhe hilário em briga no BBB25 chama atenção e viraliza

O BBB25 teve mais uma noite de tensão com uma briga entre Vitória Strada e João Gabriel, mas quem roubou a cena foi Dona Delma. Enquanto a casa pegava fogo após a Prova do Líder, a sister tinha uma preocupação bem diferente: encontrar seu isqueiro. O detalhe inusitado não passou despercebido pelos internautas.

No meio da discussão generalizada, Delma ignorou completamente os gritos dos colegas de confinamento. “Cadê o isqueiro? Maike e o isqueiro?”, questionou, sem dar atenção ao clima pesado que tomava conta da casa. A cena contrastava com a tensão do momento.

Sem desistir, ela insistiu na busca pelo objeto, dessa vez direcionando a pergunta a João Gabriel. “Tá no teu bolso não, João Gabriel? Cadê o isqueiro?”, continuou, como se nada estivesse acontecendo ao seu redor. A despreocupação da sister foi o suficiente para arrancar risadas do público.

Rapidamente, o momento viralizou nas redes sociais, com internautas comentando sobre a tranquilidade de Delma em meio ao caos. Muitos compararam a situação com memes clássicos, destacando seu foco inabalável em encontrar o isqueiro. A espontaneidade da sister conquistou o público.

Enquanto as discussões do jogo seguem em alta, Delma mais uma vez mostrou que tem um jeito único de lidar com a casa. Se por um lado os brothers brigam por estratégias, por outro, ela só quer saber de uma coisa: onde está o isqueiro?