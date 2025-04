BBB25: Renata acusa produção de ter passado informações erradas

O BBB25 segue gerando polêmicas, e desta vez Renata fez uma acusação inesperada. A sister afirmou que a produção pode ter passado informações erradas sobre os rumos do jogo. A conversa aconteceu mais cedo entre ela e os aliados, que relembraram a eliminação de Eva.

Durante o papo, o grupo comentou sobre a sensação de que Eva estaria segura no paredão. “Tô cansada de sentir frio na barriga. Dona Vilma tava sentindo que iria sair só pelo jeito dela falar”, desabafou Renata. A incerteza sobre as eliminações tem mexido com os brothers.

João Pedro também compartilhou sua percepção e comparou Vilma a Eva. “Falei pro Maike: é igual à Eva. No Paredão que ela saiu, ela não tava igual tava no primeiro Paredão dela”, analisou. A conversa trouxe à tona questionamentos sobre os sinais que os participantes percebem no confinamento.

No entanto, Renata foi além e mencionou algo intrigante. “Mas Deus falou claramente com a gente naquele dia que ela não iria sair, igual no Paredão do Maike. Mas hoje eu tava sentindo que ela iria sair”, afirmou. A fala gerou especulações sobre como os brothers interpretam possíveis mensagens do jogo.

A declaração de Renata pode movimentar as redes sociais e gerar debate entre os fãs do reality. Com o jogo afunilando, qualquer teoria ganha força e influencia os participantes. O BBB25 continua cheio de reviravoltas, e cada detalhe pode mudar os rumos da competição.