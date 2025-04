BBB25: Renata treme na base e se arrepende de passar recados da "vitrini"

A última eliminação do BBB25 pegou alguns brothers de surpresa. Vilma deixou o reality com 58,91% dos votos, perdendo a disputa contra Vinícius e Diego. A saída da sister gerou reações diversas na casa, e alguns participantes começaram a repensar suas estratégias no jogo.

Entre os mais abalados estava Renata, que demonstrou preocupação logo após o anúncio da eliminação. Conversando no quarto com um dos gêmeos, a sister confessou temer ter influenciado no resultado sem perceber. O clima na casa ficou tenso após sua reflexão.

João Pedro tentou entender o motivo da inquietação da sister e questionou: “Você não tá se sentindo culpada de nada não, né?” A dúvida pairou no ar, já que Renata parecia realmente incomodada com a eliminação de Vilma. A conversa seguiu com uma confissão inesperada.

Renata admitiu seu receio, deixando claro que estava preocupada com o que poderia ter dito. “Tô, vai que a pessoa falou sem dizer a palavra certa e eu prejudiquei ela”, comentou, demonstrando arrependimento. A “Vitrini do Fifi”, um dos segredos do jogo, pode ter sido um fator decisivo.

Agora, a casa segue com novas dinâmicas e incertezas, enquanto os brothers tentam entender os impactos das eliminações. Na internet, as pessoas comentaram: "Prejudicou mesmo. Voltou achando que tudo que escutou da torcida dela fosse verdade absoluta", disparou seguidora.